Nel corso della 39esima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 13 marzo, a dover abbandonare la Casa è stata Stefania Orlando. Un verdetto annunciato, visto che l’ex vippona era al televoto con Helena Prestes (forte del supporto di due fandom, uno singolo, le Heleners e uno di coppia, gli Helevier) e Chiara Cainelli che, come da pronostico, ha potuto contare sull’appoggio delle Zelena e degli Shailenzo.

Il "caso" Chiara Cainelli: dallo 0,95% al 58% delle preferenze

La concorrente trentina è risultata la più votata con il 58% delle preferenze. Una percentuale altissima, soprattutto se si considera che, lo scorso lunedì, aveva ottenuto appena lo 0,95%. In quel caso, però, al televoto con lei c’erano sia Shaila Gatta che Zeudi Di Palma, e dunque i due potentissimi fandom hanno fatto convergere i loro voti sull’ex velina e la Miss Italia. Ormai appare come il televoto al Grande Fratello, in mano a fan fanatici, venga puntualmente bypassato il giudizio del pubblico generalista. Come scritto in precedenza, sono in sostanza due gli schieramenti che da diverse settimane determinano ogni singolo verdetto del reality show condotto da Alfonso Signorini: gli Shailenzo e le Zelena. Il primo raggruppa i fan della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il secondo è nato per sostenere la ship saffica tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, fino a che la modella brasiliana non ha deciso di staccarsi dalla Miss Italia e di intraprendere una frequentazione con Javier Martinez, circostanza che le ha causato un evidente calo di consensi. E’ bene sottolineare come prima di questo ingiustificato delirio social, Zeudi aveva un seguito bassissimo. Basti pensare che nel televoto dello scorso 23 dicembre, aveva ottenuto appena l’1,3% delle preferenze, mentre adesso è la candidata numero uno alla vittoria finale.

Non non si tratta di semplici sostenitori di un personaggio piuttosto che di un altro, ma di veri e propri schieramenti tossici che hanno come unico obiettivo quello di alterare i risultati del televoto per favorire il proprio beniamino. E non è tutto. Perché nell’edizione del GF ancora in corso, che andrà in archivio il prossimo 31 marzo, molti di loro non sono neanche di nazionalità italiana, ma si organizzano facendo ricorso a metodologie che rasentano i limiti del lecito. VPN per aggirare le restrizioni geografiche (pratica illegale nel nostro Paese), mail farlocche per gestire un maggior numero di account votanti e un numero insensato di sessioni collettive da centinaia di migliaia di voti. A ciò si aggiunge, come rivelato da DavideMaggio.it, che alcune fan sono persino arrivate a promettere foto a luci rosse in cambio di voti, in un’escalation totalmente folle documentata dallo screenshoot che vedete di seguito:

(foto DavideMaggio.it)

Fandom tossici, le parole di Alfonso Signorini

Intercettato da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato un tapiro d’oro in seguito all’esposto del Codacons, ai televoti alterati e per la mancata squalifica di Lorenzo Spolverato, Alfonso Signorini non si è nascosto e ha spiegato di aver compreso il problema dei fan ossessionati che incidono in maniera determinante sul televoto, ed ha anche aggiunto che se fosse stato per lui, il modello milanese sarebbe già fuori dal GF.

"Per quanto riguarda il ripescaggio non è una decisione che ho preso io. L’azienda e il Grande Fratello hanno deciso di dare la possibilità di reintegrare alcuni ex gieffini tramite un televoto. Ma chi c’è dietro ai televoti? Non ci sono io. Vengono sbattuti fuori concorrenti storici di un certo livello, poi abbiamo questi ragazzini che hanno il sostegno delle fandom tossiche che fanno e disfano come vogliono loro. Io non sono responsabile di tutte le nefandezze e le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social. Se io devo scegliere – per come sono io – tra Iago, Stefania, Shaila, Lorenzo, Zeudi, io scelgo Iago e scelgo Stefania.

Capisco che il pubblico si senta preso in giro, ma il problema non è mio, anzi, il problema me lo pongo anche io per primo. Più che pormi il problema cosa devo fare? Devo incatenarmi ai cancelli? Questo è un problema di chi produce il programma, del gruppo autoriale, dell’azienda. Se io potessi farei votare tramite sms ed escluderei quello dei social. Sarei la persona più felice del mondo e salverei anche la mia faccia, però io non posso decidere nulla di queste cose.

Quando ho detto che il finalista era Javier e non Lorenzo Spolverato? Quello è stato un errore della regia. Però io mi sono rotto le scatole di assumermi responsabilità che non ho. Hanno sbagliato e hanno mandato in onda il faccione di Javier. Il comportamento di Lorenzo Spolverato? Sì, è vero che sono state mandate via persone per meno. Come mai rimane? Se viene tenuto dentro perché dà molto al programma? Può anche essere, io non mi stupirei di questo. Se fosse per me io lo squalificherei, per me un calcio nel didietro e via.

Se io dico ‘buttiamolo fuori’ e mi viene detto ‘lasciamolo dentro’… chi me lo dice? Il gruppo di lavoro. Però li capisco perché è uno che funziona. Ma io non sono d’accordo”.