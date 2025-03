Ieri sera, nel corso della 39esima puntata stagionale del Grande Fratello, non sono mancate le scintille in studio. Beatrice Luzzi, durante il faccia a faccia con Stefania Orlando, si è schierata apertamente contro Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Al termine della diretta, l’ex gieffina (ora opinionista) ha rotto il silenzio su X, e ha pubblicato un tweet proprio in merito a ciò che è accaduto poche ore prima nei Lumina Studios.

“Lasciatemelo dire: sono molto fiera di me”, ha scritto Beatrice. Non tutti, però, hanno apprezzato il suo comportamento avuto durante la puntata. “Io non sarei così fiera. Sei antipatica e saccente, e se come concorrente questa tua antipatia funzionava, come opinionista non funziona altrettanto”, ha commentato un utente. E ancora: “Lasciamelo dire, Beatrice, tanto ti ho amato l’anno scorso, quanto sei una delusione ora. Ma non perché non la pensiamo uguale, ma perché sto riscoprendo in te tutti quegli appellativi che i tuoi compagni del GF ti davano, e credimi mi fa male”.

C’è anche, però, chi difende la Luzzi: “Sono d’accordo, io avrei lasciato lo studio. Cesara e Stefania non hanno sbagliato un colpo. Complimenti per il coraggio"; “Siamo tutti con te Beatrice. Brava, vai dritta per la tua strada”; “Il nocciolo della questione è la smania di visibilità. L'anno scorso la si otteneva parlando bene della Luzzi, quest'anno parlandone male. Assente in quasi tutti la capacità critica di analizzare e valutare persone e situazioni. L'importante è essere presenti sui social”.