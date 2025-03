Rimasta fortemente scottata dal non essere riuscita a conquistare il pass per la finale, Shaila Gatta ha iniziato a farsi delle domande ed è giunta alla conclusione che il modo in cui ha vissuto la burrascosa relazione con Lorenzo Spolverato ha finito per danneggiarla (e ha invece premiato il modello milanese). L’ex velina ne parlato proprio con l’ormai ex fidanzato, e ieri sera la questione è stata affrontata durante la 39esima puntata del Grande Fratello.

Cesara Buonamici ha fatto i complimenti a Shaila Gatta: “Condivido quello che dici, non hai sbagliato tu. Però nel vostro rapporto si è concentrata tutta l’attenzione su Lorenzo. Adesso è arrivato il momento in cui il cuore ha lasciato il posto al cervello e quindi stai uscendo fuori tu”. Parole che, però, non sono piaciute a Lorenzo Spolverato, che durante la pubblicità si è lamentato e non poco. Mentre Shaila stava parlando con Alfonso, Cesara e Beatrice, Lorenzo ha sussurrato a Chiara Cainelli: “Lei ha dato solo le colpe a me, questo lei a me non l’aveva detto. Non mi aveva avvisato”.

Subito dopo l’intervento della Buonamici, Spolverato ha bacchettato la Gatta: “Mi stona quella cosa di Cesara, sono un po’ rimasto… e tu non hai nemmeno commentato e visto che chi tace acconsente… Che cosa ha detto? Ma come, non hai sentito? ha detto che tu non hai sbagliato nulla e che nella coppia tutta l’attenzione è stata concentrata su di me. Io non penso di essere stato sbagliato, ti ho dato tutto quello che potevo darti. Adesso sono pure il capro espiatorio della relazione. Sono cose su cui nemmeno vorrei tornarci perché non mi piace. Tu su quello che Cesara ha detto non hai commentato”.

Shaila ha cercato di giustificarsi: “Io nemmeno ho capito quello che ha detto. Loro non hanno inserito il resto. Quella era una piccola clip all’interno di un discorso. Il mio pensiero era più ampio. Non hanno messo tutto. Io intendevo dire che non ce l’ho con te, ma più con me, che mi sono messa in secondo piano. Ho solo detto che tu sei il riflesso per cui ce l’ho con me. Non ho commentato Cesara perché ero emozionata e mi veniva da piangere. Non capisco queste lamentele”.