La finalissima del Grande Fratello si avvicina (clicca QUI per i pronostici). Mancano solo tre puntate, infatti, all’atto conclusivo di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad essersi già conquistati un pass per la finale sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, quest’ultima candidata principale alla vittoria, forte del sostegno del potentissimo fandom delle Zelena (alcune di loro hanno proposto foto hot in cambio di voti per la Miss Italia).

In questi giorni, Shaila Gatta ha rimuginato sul suo percorso all’interno della Casa, giungendo alla conclusione che la relazione con Lorenzo Spolverato l’ha fortemente penalizzata. La scorsa puntata, è approdata in finale, avendo la meglio proprio sull’ex velina. Quest'ultima ha riflettuto sul suo percorso: “Per me è una caduta, un fallimento. Sul piatto della bilancia penso di meritarlo più io che Zeudi in questo momento. Sono abituata a prendere batoste, ma adesso non mi ritrovo: Jessica che è entrata, uscita e rientrata… Zeudi è entrata tre mesi dop. Chi altro mi farà le scarpe?”.

Lo sfogo di Shaila Gatta

Poi, Shaila ha proseguito il suo lungo sfogo in confessionale parlando della sua storia con Lorenzo: “C’è una parte di me che sta rosicando, una parte di me che ce l’ha con lui. L’amore per me è stato un premio o un’arma a doppio taglio? La coppia mi pesa, mi ha penalizzata. Essendo lui una persona più capricciosa si è permesso tutto, ho avuto tante energie per comprendere lui, non ho mai fatto capricci. Io non sono la coppia. Io non sono la fidanzata di Lorenzo, io sono Shaila. Se ho un rimorso è quello di non essermi concessa il diritto di battere i piedi per terra anche io. Sono stata al suo fianco nelle reazioni più forti, ho avuto molta pazienza”.

Ad Alfonso Signorini ha detto: “Mi sono spesso sentita sovrastata non da lui come personaggio, ma dalle sue reazioni, dal fatto di dover accettare e comprendere ogni sua reazione. Sto pagando il prezzo delle mie scelte, mi pento di non aver preso la posizione e di aver accettato tutto”.