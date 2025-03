Sembra passato un secolo da quando su X (ex Twitter) orde di shippers spingevano affinché Lorenzo Spolverato e Helena Prestes diventassero una coppia (all’epoca nacque anche l’hashtag Helenzo).

Erano passate poche settimane dall’inizio della diciottesima edizione del Grande Fratello (che andrà in archivio lunedì 31 marzo 2025), e sembrava che tra il gieffino milanese e la modella brasiliana potesse scoccare la scintilla. Del resto, l’iniziale complicità tra i due concorrenti lasciava presagire che la loro conoscenza si sarebbe potuta evolvere in una frequentazione, ma quando lo scorso ottobre Lorenzo e Shaila furono mandati in “trasferta” al Gran Hermano, le cose presero una piega diversa. Tra Spolverato e la Gatta scoppiò la passione e da lì iniziò la loro passionale quanto burrascosa storia d’amore (giunta adesso al capolinea).

In tutti questi mesi, Helena non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse nei confronti di Lorenzo (i due si sono scambiati messaggi su Instagram già prima di entrare nella Casa), ma in seguito sono diventati acerrimi “nemici” e la frattura nel loro rapporto non si è mai ricomposta, anzi. Con il tempo la situazione è degenerata tra litigate furiose, discussioni e accuse. La Prestes si è “consolata” con Javier Martinez, che a sua volta, durante le fasi iniziali del reality, aveva avuto un flirt con Shaila Gatta.

La "strana" conversazione tra Helena e Lorenzo

Tuttavia, adesso che il GF si avvia alla conclusione, sembra che tra Lorenzo e Helena gli animi stiano ritornando ad essere distesi. Sono ormai diversi giorni che Shaila ha deciso di prendere le distanze dall’ormai ex fidanzato, e negli ultimi giorni la Prestes ha attaccato la Gatta, sostenendo che lei ha rotto con Spolverato esclusivamente per fini strategici. Per questo, non è passato inosservato un improvviso riavvicinamento di Helena a Lorenzo. Durante la festa dello scorso sabato per celebrare sei mesi dall’inizio del programma, il concorrente milanese e la modella brasiliana hanno scherzato e chiacchierato a lungo, fino a quando lei gli ha detto: “Peccato che…”. “Dai stai zitta”, ha risposto lui ridendo. “La strada diversa… peccato”, ha continuato Helena. A quel punto, Spolverato è andato via ridacchiando, lasciando intendere che la loro non fosse una conversazione del tutto innocente. Il video, diventato virale sui social, ha scatenato diverse reazioni. In molti credono ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando diverse reazioni. Molti spettatori sono convinti che alla Prestes interessi ancora Lorenzo e che, vedendolo finalmente libero, stia ripensando al loro percorso insieme. Ma le cose stanno realmente così?