La scorsa settimana, Stefania Orlando e Beatrice Luzzi hanno avuto un acceso faccia a faccia al Grande Fratello. Nessuna delle due si è risparmiata, anche se la stoccata finale è arrivata ad opera della showgirl: “Cara Bea, ti sei montata così tanto la testa che ormai non riescono nemmeno più a farti il primo piano”.

Nel corso dell’ultima puntata del GF andata in onda lunedì 17 marzo, Alfonso Signorini ha mostrato un tweet di Stefania Orlando in merito alla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e Beatrice Luzzi è subito intervenuta facendo infuriare il conduttore: “Sì ma sotto a quel post ci sono tantissimi commenti di persone che non sono per nulla d’accordo con lei”.

La Orlando ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale ha parlato anche delle tensioni con la Luzzi, alla quale ha tirato una nuova bordata, questa volta sul suo ruolo da opinionista.

“Forse il mio reality è cominciato, involontariamente, a Pomeriggio Cinque, sia quando ho messo in discussione il rapporto tra Lorenzo e Shaila sia quando ho, in qualche modo, difeso Shaila contro le parole che le venivano dette da Beatrice Luzzi. Su di lei mi sono molto esposta prima di entrare nella Casa.

Se Beatrice se l’è legata al dito? La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il “sentito dire” dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando.

Io ho solo criticato alcune cose di Lorenzo e Shaila. Per via della sensazione che i loro amoreggiamenti venissero vissuti a certe ore, in certe stanze, in un modo che sembrava un po’ teatrale. Mai impedirei a una donna di essere libera”.