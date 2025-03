Manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello, e nella Casa si respira un clima di fortissima tensione, anche tra amiche. E’ il caso di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, che nella giornata di ieri hanno discusso in maniera piuttosto animata.

Tutto è iniziato durante una partita biliardino tra Zeudi, Chiara e Giglio e nell’attesa che arrivasse anche Shaila come quarta giocatrice il parrucchiere romagnolo ha proposto a Lorenzo Spolverato di sostituirla momentaneamente. Tuttavia però questa mossa non è andata a genio alla Miss Italia, che si è mostrata stizzita e ha lasciato il gruppo. A quel punto Giglio ha così commentato il suo atteggiamento: “Non hai 12 anni ma 24: bisogna crescere, i 12 enni li abbiamo lasciati all’asilo”.

Pronta la giustificazione della Di Palma: “Ma uno che mi dice pesta e corna, che io faccio la fenomena durante la puntata, io devo giocarci pure a biliardino? Se Giglio pensa questo che venisse e me lo dicesse in faccia, me l’ha detto senza guardarmi in faccia. Lui pratica bene e razzola mano, non è che me ne interessa a me. Io non voglio giocare con Lorenzo perché lui ha detto che faccio la fenomena. Chiara, stai dando ragione a loro? Fammi capire. Chiara ma secondo te, io posso mettermi a giocare con Lorenzo? Io non gioco con una persona che non ci pensa due volte a mettermi in cattiva luce, io non sono falsa quindi me ne vado di là. Stiamo parlando del giorno dopo, non di una settimana. Pensano quello che vogliono, che sono una bambina? Non mi interessa. Io volevo giocare in serenità con le mie amiche, punto".

In seguito, Zeudi si è avvicinata proprio a Giglio chiedendogli: “Ieri mi hai detto che ti piace dire le cose in faccia, vorrei sentirmi dire anche queste cose in faccia. Tu commenti sempre gli altri e non pensi mai a te. Io non sono pazza che gioco con una persona che mi scredita”. Pronta la replica del fidanzato di Yulia Bruschi: “Che sei una bambina? Sì, te l’ho detto in faccia. Eri qui in presenza, adesso te lo dico guardandomi negli occhi. Potevi essere più matura, hai sempre giocato con Helena e allora sei sempre stata falsa? Chiara sei in finale, inizia a dare un esempio per le persone che ti guardano. Hai iniziato a prendere posizione adesso perché Shaila è contro Lorenzo, dai su". "Ma che c’entra Helena, io con lei non avevo più rapporto, volevo solo avere un rapporto pacifico. Chiara, posso parlarti un momento? Devo parlarti adesso", ha risposto la Di Palma.

Una volta ritrovate in camera da letto Zeudi si è mostrata risentita perché l’amica non aveva preso le sue parti nella discussione: “Vai di là Chiara, non ho voglia di parlarti. Io non voglio parlare più con nessuno qui dentro, non sto scherzando. Non mi hai tutelata, non capisci. Non mi hai tutelata Chiara, ma va benissimo così”.

La Cainelli ha replicato: “Io non ho mai detto che sei una bambina. Non parlare in questo modo, sono venuta qui a parlarti e ascoltarti. Io ho pure detto che mi sentivo a disagio e non sapevo cosa dire…è una cavolata quella che è successo. Ma stai scherzando, è una follia. Ma cosa non ti ho tutelata? Io ho capito il tuo momento, parliamone”.