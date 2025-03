Di recente, il fratello di Chiara Cainelli, Stefano ha avuto modo di riabbracciare la sorella, attuale concorrente del Grande Fratello. Intervistato da Lollo Magazine, il fratello della gieffina ha commentato le polemiche relative alle percentuali del televoto di sua sorella (passata dallo 0 al 59% in giro di tre giorni grazie ai voti delle Zelena). Poi ha anche detto la sua sulla storia tra Chiara e Alfonso D’Apice.

“Definirei il GF di mia sorella un percorso di crescita, è partita in maniera ‘soft’ ma con il passare del tempo è uscita allo scoperto, o la si ama o la si ‘odia’. Nel suo percorso ha capito tante cose su sé stessa, su ciò che vuole dalla vita e, soprattutto, cosa è importante per lei. Penso che Chiara si sia sempre mostrata per quello che è, già essere arrivata a questo punto da concorrente entrata in corsa è un grandissimo traguardo; penso che un posticino in finale se lo meriti anche lei. Dico questo solamente perché, per esclusione, penso meriti più di altri concorrenti”.

Sulla polemica relativa alle percentuali del televoto, Stefano ha detto: “Non mi interesso di queste cose, sono questioni che non posso controllare. Semplicemente sono felice che lei abbia superato ogni televoto. Mi dicono che in questo GF i fandom sono fondamentali per l’avanzamento dei percorsi di tanti concorrenti; quindi, può essere… l’unica cosa certa è che qualcuno ha votato per Chiara!”.

E su Alfonso D’Apice: “Di lui penso che sia un bravo ragazzo e molto educato: lo ha dimostrato all’interno del programma ma anche fuori”.

Infine, Stefano Cainelli ha parlato di Lorenzo Spolverato: “Penso che Lorenzo sia un grande concorrente di questo GF, un uomo molto sveglio e uno stratega incallito; tuttavia, mi piace per la sua tenacia e caparbietà. Penso che il metro di giudizio di questa edizione abbia favorito una 'non squalifica', come per molti altri concorrenti”.