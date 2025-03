Dopo averlo lasciato accusandolo ripetutamente di aver pregiudicato il suo percorso nel Grande Fratello, di non essere mai stato realmente innamorato di lei e di essere ossessionato dalle dinamiche del reality show, Shaila Gatta è ritornata tra le braccia di Lorenzo Spolverato, almeno fino al prossimo litigio.

“Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore – ha detto l’ex velina -. Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati. Mi sono innamorata di una potenzialità e io in te vedo un grande potenziale. Uno dei momenti più belli che ricordo è quando abbiamo fatto quattro mesi insieme e abbiamo pianto insieme. […] Ho paura di fare l’amore con te”.

“Sei pazzesca, sei bellissima, non ti ho mai vista più bella di stasera, sei un dono, sei la cosa più grande che mi sia arrivata nella vita ed ero impreparato”, ha replicato il modello milanese.

Nei giorni scorsi, prima di fare pace con Lorenzo, Shaila aveva rivelato un segreto proprio sul fidanzato e Helena Prestes: “Ragazze ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto. Non dimenticate una cosa, che Helena e Lorenzo prima di entrare qui si sono scritti, ma non solo, si sono videochiamati più volte. Videochiamate pure? Sì! E non l’hanno mai ammesso”. Questo perché si era verificato un riavvicinamento tra Spolverato e la Prestes, circostanza che aveva indotto Javier Martinez a troncare la relazione con la modella brasiliana, salvo poi fare marcia indietro.

Rinvigorita dal ritorno di fiamma con Lorenzo, Shaila non ha perso tempo e ha lanciato una stilettata a Helena: “Helena è triste che io e Lorenzo siamo tornati insieme, è andata a dormire presto per questo, è KO, è morta”.