Dopo essersi mollati e essersene dette di tutti i colori, ieri sera Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati ad essere una coppia. Ieri sera è scoppiata nuovamente la passione tra l’ex velina e il modello milanese, e tra baci appassionati e lacrime, i due concorrenti del Grande Fratello si sono giurati (per l’ennesima volta) amore eterno.

Shaila e Lorenzo si sono abbracciati e hanno iniziato a ballare sulle note di All of me di John Legend. In lacrime, Spolverato si è dichiarato alla ballerina napoletana: “Sei la persona più preziosa di questo percorso. Penso di aver imparato tanto da te, anche un po’ di leggerezza in più, a chiedere aiuto. Ti ricordi quando mi hai chiesto ‘perché ci siamo incontrati?’. Ci siamo incontrati per crescere insieme. Non ho mai amato nessuno come amo te”.

“Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore – ha detto l’ex velina -. Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati. Mi sono innamorata di una potenzialità e io in te vedo un grande potenziale. Uno dei momenti più belli che ricordo è quando abbiamo fatto quattro mesi insieme e abbiamo pianto insieme. […] Ho paura di fare l’amore con te”.

Tuttavia, una frase pronunciata da Shaila (“L’odio è una forma d’amore”) ha scatenato il dibattito sui social. “Queste ca**ate anche no”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma scherziamo? L’odio è una degenerazione, mai una forma d’amore”; “Messaggio pericolosissimo”.

Le scene andate in onda ieri sera sono inevitabilmente diventate virali sui social, e se gli Shailenzo hanno gioito per il ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo, un’ampia fetta del pubblico non ha apprezzato lo “spettacolo” offerto.