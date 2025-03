Dopo l’acceso confronto con Beatrice Luzzi, Stefania Orlando si è tolta qualche sassolino dalle scarpe in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Siamo molto diverse io e Beatrice, io non sono in competizione con nessuno e soprattutto non punto il dito contro gli altri per emergere. Più che fare l’opinionista, ci sta provando”.

Poche ore dopo, la Luzzi ha replicato sui social in maniera pungente: “Voglio evitare diatribe. Dire cattiverie non fa bene a nessuno, quindi cerchiamo di evitare. Non voglio demolire le persone che sono in difficoltà”.

Nella giornata di ieri, Stefania Orlando è stata ospite di Casa Chi, ed ha risposto anche ad alcune domande su Beatrice Luzzi. La showgirl ha detto che andrebbe volentieri a bere un drink con l’opinionista del Grande Fratello e con Anna Pettinelli, perché ritiene che Beatrice sia una donna molto intelligente.

“Se prenderei un aperitivo con Beatrice e Anna Pettinelli? Molto volentieri, andrei di sicuro a bere qualcosa con lei. Perché tralasciando i nostri contrasti, che ci sono stati e i diverbi, la trovo una donna estremamente intelligente. Io un anno fa l’ho supportata. Le mie fan mi chiedevano di supportarla e io l’ho fatto. Speravo davvero che lei vincesse il Grande Fratello perché se lo meritava. Così come si è meritata il ruolo di opinionista, ma non siamo d’accordo su alcune cose. Detto questo, a parte i pensieri diversi, non significa che non sia una donna molto colta e intelligente. A me le donne con un carattere ben definito piacciono. Come si dice… chi ha un carattere ha sempre un brutto carattere”.