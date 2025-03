Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare un’indiscrezione circa una presunta crisi tra Valerina Ferragni e Matteo Napoletano.

Tutto è iniziato quando la nota influencer ha pubblicato un video su TikTok che ha indotto i suoi follower ad ipotizzare che tra lei e il fidanzato si fosse verificata una rottura: “Quando cresci con i genitori divorziati non credi più nell’amore eterno”, ha scritto la sorella di Chiara.

In seguito, incalzata dai fan, Valentina è intervenuta per spiegare come stanno realmente le cose, smentendo di fatto la crisi con Matteo: “Da una parte vivo l’amore in maniera cinica, sono una persona molto razionale, dall’altra sono sognatrice e romantica. Queste due parti di me coesistono e mi fa anche strano. Non credo tanto nell’amore eterno, ma faccio qualsiasi cosa perché duri il più a lungo e sia amore vero. Credo ci siano degli amori che ti accompagnano per tantissimi anni, ma se non dovessi più stare bene io o l’altra persona, è giusto lasciarsi e andare avanti. Se non c’è rispetto non c’è amore”. Ferragni infine ha rassicurato i fan, smentendo ogni crisi e rottura: “Non mi sono lasciata, sono ancora con Matteo, va tutto benissimo”.

La nuova casa di Valentina Ferragni

Lo scorso marzo, Valerina Ferragni ha acquistato una nuova casa a Milano per darà ufficialmente inizio alla convivenza con Matteo Napoletano. All’inizio, i due aveva preferito tenere la relazione nascosta, anche perché durante il primo periodo della loro frequentazione vivevano distanti, visto che lui studiava negli Stati Uniti. Poi hanno deciso di uscire allo scoperto nell’agosto del 2023, pubblicando sui social la prima foto “ufficiale” di coppia.