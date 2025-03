Nella Casa del Grande Fratello si respira un clima di fortissima tensione. Oltre al disfacimento del trio formato da Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, Helena Prestes ha fortemente criticato l’atteggiamento di Giglio.

Chiacchierando con Javier Martinez, la modella brasiliana ha raccontato della discussione avuta con il parrucchiere romagnolo durante la preparazione di un cortometraggio che riassumeva alcuni dei momenti più significativi di questa edizione del reality show. I due gieffini si sono trovati in disaccordo su alcune scene da inserire nel montaggio finale del corto, come una riguardante Stefania Orlando, perché a detta di Helena non metteva in luce la sua personalità e il suo carattere forte.

Giglio si è infastidito, perché al corto stava già lavorando da qualche ora, mentre Helena si era aggiunta solo in un secondo momento, mettendo in discussione il lavoro precedentemente svolto. A questa piccola discussione se n'è aggiunto un’altra durante il pranzo che ha provocato la reazione stizzita di Helena contro Giglio. La modella brasiliana si è sfogata poi con Javier, giudicando Giglio arrogante e non apprezzando il modo in cui si poneva con lei: "Non mi piace come lui parla con me. È una persona arrogante. Ha dato un calcio al puff, quando dice che non si fa questo, quindi parla a vanvera. Ma è di un’arroganza… non mi ha mai fatto un commento positivo”.