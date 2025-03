Al Grande Fratello, sembra essere giunta ai titoli di coda l’amicizia tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Quest’ultima, infatti, ha scelto di distaccarsi dalla Miss Italia e di schierarsi dalla parte di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che hanno a loro volta scaricato la gieffina napoletana. Al riguardo si è esposto anche Alfonso D’Apice, attuale fidanzato della Cainelli.

“Facciamo chiarezza. Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto. Ho sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla Casa, anche a costo di mettermi in cattiva luce e di crearmi nemici. Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se mai ci dovesse essere bisogno, la proteggerò come ho sempre fatto.

Secondo l’ex volto del docu-reality, l’ex reginetta di bellezza sarebbe l’unica a non avere secondi fini nella Casa:

Però questa volta non credo che sia il caso. Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità. Dico sempre ciò che penso, senza filtri o secondi fini e anche oggi non nasconderò nulla. Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia, senza interessi o secondi fini che esista in quella Casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla Casa si renderà conto di tante cose.

Non interverrò durante la puntata. Non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso e farà ciò che riterrà giusto per sé. Ognuno gestisce le amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica”.