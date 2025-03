Al Grande Fratello, dopo le liti furibonde alle quali è seguita una rottura durata circa due settimane, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati ad essere una coppia. Nelle scorse ore, l’ex velina e il modello milanese si sono confrontati a lungo. Un confronto ritenuto necessario da Lorenzo per fugare alcuni dubbi. Ecco le loro parole riportate da IsaeChia.it.

“Io sono ancora in confusione, non abbiamo ancora parlato perché ci siamo detti entrambi ‘ne parleremo fuori per quanto riguarda la nostra relazione eccetera’. Non vado a toccare il sentimento – ha detto Spolverato -. La risposta è già questa ok? Io del sentimento che tu hai nei miei confronti ci credo e penso che non ti debba dire nient’altro se non aver vissuto dei momenti così con te, ok? Però ci sono stati dei momenti in cui ho pensato più che altro perché non ti parlavo, non sapevo, una serie di coincidenze…”.

Shaila ha replicato: “Da quando noi ci siamo riavvicinati non ho più punti di domande, quindi per quanto ne abbia pensate di cotte e di crude mi basta sapere cosa abbiamo vissuto, essere tornati alla realtà e razionalità perché la rabbia a volte ci fa perdere di lucidità. Non aver parlato ci fa perdere di lucidità, ma per me c’è già una pietra sopra, perché non ho bisogno di chiederti niente. So già tutti, non ho dubbi io. Se tu ne hai mi dispiace per te, te li spiegherò quando vorrai”.

Lorenzo ha provato a dirle cosa gli aveva fatto venire dei dubbi: “Mi ha fatto pensare… ‘ma scusami a cosa sta pensando’? ‘Perché la relazione la metto da parte e ora penso a me’… ‘La relazione il bastone fra le ruote’, ‘devo iniziare a pensare a me stessa’. Tante cose”.

L’ex velina ha spiegato: “La relazione non è stata messa da parte per il programma, è stata messa da parte perché avevamo dei problemi io e te, penso che tu questo lo sappia. Eravamo già in crisi, non c’entra niente il programma. Ma chi me lo fa fare a me di piangere come te, di stare male, chi ce lo fa fare di stare male, crogiolarsi l’anima quando pensi al gioco. A sto punto avrei pensato al gioco”.

E ancora Lorenzo: “Ma non è che ho pensato nei momenti di rabbia che tu abbia pensato soltanto al gioco sempre. Ti sto dicendo nell’ultimo periodo. Ho pensato all’ultimo periodo. Non lo penso, però ovviamente mi mancano delle cose che voglio sapere, però è un discorso… non ho adesso la mente lucida…”.

Shaila ha ribadito ancora una volta: “Se io ancora avessi dei dubbi su di te che mi hai usata e giochi, ma come potrei stare con in questo modo? Quindi la stessa domanda la faccio a te, come fai a stare con me in questo modo se hai ancora delle domande? Io sono sempre stata molto chiara, limpida. No? Io quando ti ho parlato sul dondolo per me era tutto chiarissimo però se io non ho potuto spiegarti nulla a me dispiace che poi ci siamo tutti e due non compresi e abbiamo fatto un casino come al solito facciamo.

Perché in tutto questo programma, in tutto questo percorso che ho fatto, ho fatto tanta autoanalisi. E sinceramente da un percorso di 6 mesi io voglio uscire migliorata, non voglio uscire come sono entrata, cose che ci siamo già dette io e te. Mi dispiace che dopo 6 mesi in cui ti mi conosci dubiti ancora di questo, però ci sta. Dubiti di quello che ti sto dicendo. Che sia chiaro a te, poi gli altri quello che capiscono non importa. Basta che sia chiaro a te”.

Lorenzo ha poi parlato dell’aereo per Shaila: “Metti me al tuo posto. Stamattina arriva quell’aereo lì, chiedo conferme ad altre persone, il diretto interessato con cui devi parlare sono io”.

La Gatta ha ribadito: “Tu invece di stare dalla mia parte pare che mi stai venendo contro. Dicendo queste cose stai dubitando di me, come la dovrei prendere? Bene? Adesso hai detto ‘come faccio a non farmi venire dei dubbi se vedo che ti sfoghi con gli altri e non con me’. Ma come fai a stare con me in quel modo e farti venire dei dubbi. Se non mi dici di più… puoi spiegarti meglio per favore?”.

Spolverato ha aggiunto: “Quei dubbi c’erano già Shaila. Io penso… perché non mi stai capendo oggi? Non mi stai capendo, però fa niente, direi lasciamola così. Chi se ne frega a sto punto. Ne parleremo quando lo sarà se sarà. Ce lo siamo già detti. Fa niente, lasciali a me, chi se ne frega. Non mi sto spiegando io perché probabilmente sono nervoso da altre cose. Fai niente, poi ne parleremo quando sarà”.

Lorenzo poi le dice di volerla conoscere fuori dal reality: “Fuori anche se sei la stessa persona ti voglio riconoscere ok? Vederti fuori, non voglio altre pressioni se non le nostre che poi eventualmente verranno affrontate. Questo voglio. Anche io mi fido di te, amore mio. Non vedo l’ora”.