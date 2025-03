Ieri, durante la semifinale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha stuzzicato Helena Prestes poco prima che venisse proclamata quarta finalista del Grande Fratello. Il conduttore le ha chiesto di scegliere tra l’amore per Javier Martinez e la vittoria del reality show, e la modella brasiliana è stata estremamente sincera.

“Alfonso ti devo spiegare una cosa. Javier mi ha detto che vuole fare un po' di figli. Un bel po'. So che lui capirà questa cosa. Quindi la mia risposta sarebbe il premio, così abbiamo i soldi e possiamo fare questi figli”. Signorini ha apprezzato la risposta: “Sei molto concreta”. Poi, ha chiesto a Javier Martinez di dire la sua. Il pallavolista argentino ha assicurato: “Sono d'accordissimo, non si campa senza i soldi”.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo, Javier Martinez si è sbilanciato sul rapporto con Helena Prestes. Cesara Buonamici ha rimarcato il cambiamento avvenuto nel concorrente: se all'inizio sembrava refrattario a impegnarsi seriamente in una relazione, oggi riconosce di volere dei figli: “È strano sentirmi parlare di bambini e di famiglia, ma ho trent'anni e quindi sarebbe il momento giusto”. Inoltre, Helena e Javier hanno assicurato che a un eventuale matrimonio tra loro non avrebbero problemi a invitare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.