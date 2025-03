Helena Prestes è la quarta concorrente a staccare il pass per la finale del Grande Fratello in programma lunedì 31 marzo 2025. La modella brasiliana ha avuto la meglio su Shaila Gatta e Chiara Cainelli, quest’ultima sostenuta dal potentissimo fandom delle Zelena, e che adesso dovrà giocarsi l’accesso all’atto conclusivo del reality show con Mariavittoria Minghetti. Già finalisti Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Proprio la Miss Italia è stata accusata nelle ultime ore di essere una stratega, arrivata nella Casa già “preparata” e con l’obiettivo di vincere. Un’opinione che Helena ha ribadito durante una chiacchierata con Jessica e Mariavottiria: “Era lì a lamentarsi dice che Pamela ha un sassolino nella scarpa su di lei ‘perché tanto le persone giudicano soltanto’. Io le ho detto se ti giudicano e tu sai quello che stai facendo, non devi sentirti giudicata. Tante volte qui ‘eh screditata’ , ma io non me la sono presa perché io so chi sono, ma se tu te la prendi… stai ingrandendo… lei è molto furba, guarda. Era davanti a me, stava facendo delle riflessioni un po’ da vittima, una lamentela. Io mi sono avvicinata ‘scusa stai parlando con me?’, ‘no no con Chiara’. Le ho detto ‘ok noi quando parliamo?’. ‘Adesso non ho voglia’. Sempre sfugge”.

E ancora: “In realtà non c’è niente da cambiare… io non ho mai fatto nessuna strategia con lei. Parlare fra me e te lei non riesce perché alla fine è arrivata che secondo me vuole la finale, vuole vincere. Una persona che veramente vuole usare gli altri e non se ne frega niente dell’amicizia. Lei sapeva. Mi diceva ‘Hele non so come Javi non faccia il passo verso di te’. Così mi ha detto! Io le do della falsa, ok che abbiamo avuto una storia, ma tu sai la mia storia. E della mia storia tu hai preso sei giorni e hai fatto un altro gioco. Mentre io ero con lei a baciarla è andata a baciare Alfonso. Tu vieni qui a fare sta cosa?

No, perché io potrei per tutto il programma piangere che mamma mi ha lasciata e tutto, qualche volta ho commentato, ma non è che sono qui ad appesantire. Questo si chiama strumentalizzare e non è il Grande Fratello. Al Grande Fratello si parla di cose che hai vissuto, di cose importanti, che vuoi difendere, ok parla ma non puoi strumentalizzare. Io posso parlare solo di te non in generale. Ultimamente qualche volta abbiamo urlato, a me non piace, perché non si riesce a parlare. Non si riesce a capire niente. Questo mi rode perché mi ha usata. Si è dimostrata sensibile e fragile con principi e valori stupendi, meravigliosi che io sono stata la prima a dire ‘wow interessante, che bello’.

Ha iniziato da piccole cose, perché si lamentava di tutto, dei rumori, della luce, di cose piccole. La facevo ridere, però non ha funzionato. Chimicamente non ha funzionato. Tra l’altro poi ero molto presa da Javier. Io da lì ho visto che ero tanto presa da lui. Ero già presa ma lui non mi dava molto il passo. Io una persona single diciamo vai e vivi altre cose, lei mi ha baciata. Ma non è durata neanche… lei si è avvicinata, non c’era chimica in questo bacio, non c’è stata…”.