Dopo essere stato eliminato nella puntata che ha preceduto la semifinale del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha ripreso possesso dei suoi account social e ha deciso di fare un po’ di “pulizie di primavera”, togliendo il segui ad alcuni ex coinquilini e allo stesso Alfonso Signorini. Non solo. L’idraulico toscano ha eliminato tutti i video che il GF aveva condiviso sul suo feed di Instagram durante tutti questi mesi, quasi a voler prendere le distanze dal reality show. Una mossa di cui ha parlato anche lo stesso conduttore durante la puntata del 24 marzo.

Durante la semifinale, Tommaso Franchi ha esultato insieme a Stefania Orlando, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri per la proclamazione di Helena Prestes come quarta finalista. Nelle scorse ore, il fidanzato di Mariavittoria Minghetti è finito nel mirino dei fan di Shaila Gatta per non aver mostrato alcun affetto nei confronti dell’ex velina, eliminata ad un passo dalla finalissima.

“Mamma mia, un abbraccio a Shaila potevi anche darlo al posto di fare tutte quelle scene per Helena! Non c’era lei quando stavi male, non c’era lei quando nessuno ti ca*ava o quando Mavi ti aveva lasciato. Sta già subendo abbastanza odio, potevate accoglierla con rispetto”. Commento a cui ha risposto una fanpage dei Tommavi: “Ma Shaila invece c’era quando sparlava alle sue spalle, strumentava e denigrava i problemi gravi di Mariavittoria! Hai la memoria corta?”.

La reazione di Tommaso è stata quella di piazzare un like al commento da parte della fanpage.