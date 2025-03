Con Giglio a rischio eliminazione al Grande Fratello, molti telespettatori si chiedevano se Yulia Bruschi, ex gieffina nonché fidanzata del parrucchiere romagnolo, sarebbe stata presente per accoglierlo in caso di uscita. Tuttavia, la modella di origini cubane non si è palesata, ma la verità è emersa solo al termine della puntata. Yulia c’era, ma non tra gli ex concorrenti seduti in studio. Federico Chimirri, infatti, ha condiviso un video tra le sue Instagram stories che la ritrae all’esterno dei Lumina Studios proprio insieme a Giglio e ad altri ex inquilini della Casa.

Tuttavia, stando ad una segnalazione arrivata nelle ore successiva a Deianira Marzano, sembra che Yulia e Giglio abbiano già avuto una discussione. Un follower dell’esperta di gossip le ha scritto di aver avvistato la Bruschi in stazione mentre “urlava al telefono con Giglio”. Un rumor poi smentito in seguito da un’altra segnalazione arrivata alla Marzano, che ha pubblicato due foto di Giglio e Yulia insieme alla presentazione del nuovo libro di Luca Calvani, loro ex coinquilino.

Il gossip su Yulia Bruschi

Investita da un'ondata di gossip (prima su un presunto flirt con un ex tentatore di Temptation Island, e poi le voci che la vorrebbero di nuovo tra le braccia del suo ex Simone Costa, lo stesso che l'ha denunciata durante la sua avventura nel reality), Yulia Bruschi aveva rotto il silenzio: “A tutto c'è un limite. Riguardo gli ultimi avvenimenti, tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione. Si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta. E mai è stata messa in dubbio. Non voglio più che si insinui un presunto tradimento. Perché non c'è mai stato e mai ci sarà. Non c'è nessun ritorno. Non c'è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile”. L’ex gieffina ha poi ribadito la sua volontà di non essere “associata alla figura di questa persona”, facendo riferimento al suo ex compagno.