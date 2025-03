Nel corso della prima puntata di Ne Vedremo Delle Belle, Valeria Marini ha messo un po’ di pepe allo show. Oltre ad aver contestato la classifica finale ed essersi scontrata con Pamela Prati, la showgirl si è scagliata anche contro Patrizia Pellegrino.

“Io non Patrizia proprio non ho feeling. Poi per me esagera, ma lo sentite che ripete che sarà lei a vincere? Ve lo dico, sto per litigarci. Se continua così noi andiamo a discutere di sicuro. Ragazze se mi dice qualcosa io le dico in faccia che si compra i follower su Instagram”. Non contenta, Valeria ha anche detto di voler lanciare un mango addosso a Patrizia: “Questo mango quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino”.

Durante la puntata, la Pellegrino ha fatto finta di nulla, ma dietro le quinte ha palesato il suo malumore alla collega. Stando a quello che Patrizia ha rivelato a FanPage, la Marini si sarebbe scusata per aver pensato di lanciare un mango: “Non mi è piaciuta, io l’ho trovato un modo aggressivo e anche molto inappropriato. Mi ha chiesto scusa e io ho accettato le sue scuse perché io voglio stare serena e godermela, sono una giocherellona per natura. Non capisco, però, perché lei da un lato spinge a mantenere l’armonia tra noi e dall’altro invece istiga, come in questo caso. Perché questo è quello che è successo”.

Anche Pamela Prati si è lamentata del comportamento di Valeria Marini: “Ha combinato una cosa che io non avrei mai fatto. Ho vinto e lei si è piazzata davanti a me e Carlo Conti. Spero che sia una rivalità sana. Io però le ho fatto presente che non è stato bello mettersi davanti a me dopo la vittoria. Però devo essere onesta, mi ha chiesto scusa sette volte e io le ho accettate. Lei è così vulcanica, non la contieni”.