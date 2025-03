Shaila Gatta avrebbe intenzione di lasciare Lorenzo Spolverato. O almeno, è questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Biagio D’Anelli prima e Grazia Sambruna poi sul futuro, anzi non futuro, della discussa coppia nata tra le mura della Casa del Grande Fratello.

“Ho uno scoop proprio su Shaila e Lorenzo. Tutti si staranno chiedendo, ma alla fine, dopo il Grande Fratello, quando lui fra una settimana uscirà, staranno insieme, non staranno insieme? Un uccellino mi è venuto a dire, che Shaila ha già fatto sapere la sua posizione telefonicamente – ha detto la Sambruna a 361 Lounge -. Appena uscita dalla casa Shaila ha detto, ‘troviamo il modo di levarmi di dosso quel ragazzo’. Parlando di Lorenzo, e non ha usato il termine ragazzo, ha usato un dispregiativo, un termine non positivo che non starò certo più a ripetere”.

E della possibile fine della storia tra Shaila e Lorenzo ne ha parlato anche Myrta Merlino a Pomeriggio 5: “Questa potrebbe essere la rottura. Avete visto che Shaila non lo segue su Instagram? Avrà capito qualcosa anche lei”. Patrizia Groppelli ha rincarato la dose: “Sai cosa succederà? Non solo lui non vincerà, ma quando uscirà non ritroverà Shaila, al massimo la troverà con un altro”.

Intanto, totalmente ignaro di quello che sta accadendo fuori dalla Casa, Lorenzo Spolverato continua a professare il suo amore per Shaila Gatta. Nella giornata di ieri, il modello milanese è entrato in Confessionale piangendo e mostrato una lettera scritta alla fidanzata: “Ti amo tanto, pensami un po’ questa settimana qua, poi… avrei le tue cose da fare. Portati avanti, perché quando arrivo io ti prendo e ti porto a Milano”.