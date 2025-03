Siamo ormai arrivati alle battute finali della diciottesima edizione del Grande Fratello, e tra poco più di tre giorni scopriremo il nome del vincitore. Nonostante ciò, i veleni all’interno della Casa sono ancora in circolo. Zeudi Di Palma, infatti, ha svelato un retroscena che riguarda la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez.

“Tra l’altro, ragazzi, ricordiamoci che è vietato”, ha detto la Zeudi durante una conversazione con Chiara Cainelli, la quale ha replicato: “Ormai è sdoganato, tutti lo fanno…”.

Il riferimento è al fatto che, spesso e volentieri gli Helevier hanno parlato sotto al piumone per non farsi ascoltare (pratica ormai diffusissima all’interno della Casa). Ma Zeudi ha aggiunto: “Da regolamento è vietato parlare sotto il piumone, potresti essere squalificato per aver tolto il microfono per dire cose che loro (gli autori, ndr) non possono sentire. Praticamente, si sono fatti tutto il programma contro il regolamento”.

Proprio durante la chiacchierata tra le due gieffine, la regia ha deciso di staccare l’audio alla Miss Italia e cambiato prontamente inquadratura.