Nonostante manchino una manciata di ore alla finale del Grande Fratello, il clima tra le mura della Casa è più incandescente che mai.

Zeudi Di Palma, scherzando con Chiara Cainelli, ha detto: “A te piacciono quelli bruttini? Eh, si vede”. Mariavittoria Minghetti, sentendola, ha risposto ridendo: “Vabbè dai non puoi parlare, piaceva anche a te Alfonso? Ah no? Non te lo sei baciato? Ma se è uscito!”. A quel punto, la Miss Italia è subito diventata seria: “No zero! Alfonso ha provato a baciarmi, ma è stato a stampo e io non ho fatto nulla. Mavi fatti un esame di coscienza”. Da quel momento è scoppiato un putiferio, tra urla, accuse e persino scioperi della fame.

La discussione si è spostata dalla cucina al giardino ed è degenerata, con Zeudi che ha alzato i toni: “Ti è piaciuto anche a te Alfonso. Fatti i fatti tuoi! Cosa ne sai se l’ho baciato? Ci stavi tu sotto le coperte? Comunque non l’ho baciato. Mi hai fatto passare pure la fame, non mangio più. Sei una bugiarda, io non ho mai baciato Alfonso. Come stai giocando a me non piace. Io non mi sono fatta nessuno a differenza tua”.

Dal canto suo, Mariavittoria ha dato alla coinquilina della falsa e incoerente: “Ma cosa dici che non è vero?! Guarda che è uscito in puntata che ti sei baciata con Alfonso o che sei entrata e ti hanno presentata che ti stai vedendo con lui. Poi stampo o lingua, il bacio c’è stato. Ho parlato con Alfonso e so per certo che l’hai baciato, non mi prendere in giro. Io l’esame di coscienza non me lo devo fare, semmai fattelo tu! Io non sono educata? Ma smettila, sono tutti maleducati e cattivi e tu la santa. Ma poi dici una cosa e ne fai un’altra, dici che Shaila meritava la finale e l’hai nominata tu per andare al televoto. Oh bella, abbassa la cresta”.

La Di Palma ha continuato a provocare la Minghetti: “Ancora stai parlando? Ma vedi questa, non ha mai fatto nulla e ora vuole parlare”. Mariavittoria non ha indietreggiato: “Senti tesoro bello, l’unica che è entrata qui e si è fatta Zevier, Zelena, Helena, Alfonso, tizio, caio e sempronio sei tu. Ti sei fatta questo Grande Fratello su Helena, fine!”. A quel punto Zeudi ha dato della scostumata a Mariavittoria: “Oh ma come cavolo ti permetti scostumata che non sei altro?! L’unica che tra noi ha fatto cose sotto al piumone sei te! La verità fa male”. Ma la Minghetti non ha mollato: “Scostumata vallo a dire ad altri e non a me, non ti permettere. E se non vuoi parlare smettila di parlarmi”.

Dopo le urla è persino arrivato l’annuncio dello sciopero della fame della Di Palma: “Basta, non mangio, mi hai fatto passare la fame. Mi hai fatt passà a’famm chill è o fatt”.