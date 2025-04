Nel corso della finale del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Ilary Blasi è stata ospite di Alfonso Signorini per parlare del nuovo reality show The Couple, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 7 aprile. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato alcune indiscrezioni relative al programma.

“Sono felice di rimettermi in gioco, ma nello stesso tempo mi sento un po’ arrugginita. Non sono molto costante nel lavoro, spesso mi assento. Allora ogni volta che ritorno la domanda che mi faccio è: ‘Mi ricordo tutto? Sono capace?’. Poi, certo, ormai non è che mi posso tirare indietro.

Come sarà strutturato il programma? Sempre nel mio stile. Stiamo parlando di intrattenimento, quindi divertente, leggero, ma anche con una parte più “intensa”. Parliamoci chiaro: ci sono tanti soldi in ballo, quindi le dinamiche cambiano, ci saranno anche delle discussioni da affrontare. Mi aspetto un programma variegato, insomma”.

Un gioco a cui la stessa Ilary ha svelato che vorrebbe partecipare, sicura di vincere: “Innanzitutto vincerei. Lo può anche scrivere”, magari in coppia con qualcuno pronto sia a livello fisico che mentale: “Qualcuno intelligente, sveglio. Più che a livello fisico, deve essere forte mentalmente. Sceglierei uno dei miei due cognati. Scelta difficile, sarebbero forti entrambi. Va bene, dico Ivan, il marito di mia sorella Silvia, che è anche estroverso e potrebbe conquistare il pubblico che, non dimentichiamolo, sceglie le coppie da eliminare o da salvare attraverso il televoto. Un personaggio famoso? Forse Nicola Savino. Secondo me va bene perché è sveglio, conosce le dinamiche dei giochi, presenta i quiz".

Mentre a proposito della location, la Blasi ha svelato che si troverà in un ligiò segreto e quindi potrebbe essere diversa dalla Casa del Grande Fratello, come si era vociferato negli ultimi giorni anche per via ai lavori in tugurio: “La location sarà segreta: dovrete seguirci per capire dove saranno le coppie. Può darsi pure che li abbia chiusi a casa mia: ho tanto spazio!".

A proposito di concorrenti, i nomi ufficiali non sono ancora stati svelati, sebbene proprio TV Sorrisi e Canzoni ha anticipato che tra i partecipanti potrebbero esserci Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Thais Wigger (clicca QUI per l'articolo).