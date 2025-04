Dopo aver partecipato alla finale del Grande Fratello, Greta Rossetti ha condiviso un lungo sfogo sui social.

Dopo aver assistito alla finale direttamente dallo studio, l’ex gieffina ha scritto un lungo messaggio su Instagram: “Ho avuto l’onore di partecipare alla finale e dire che è stata un’emozione è riduttivo. Mi ha portata indietro nel tempo, facendomi rivivere un ricordo che custodirò per sempre. Tuttavia, avendo vissuto questa esperienza in prima persona e avendo la lucidità di guardarla oggi, posso dirvi che non è facile uscire da una realtà unica come quella del Grande Fratello e ritrovarsi a leggere insulti e parole cattive. Vi invito quindi a riflettere sul fatto che siamo tutti persone, con dei sentimenti”.

Poi, Greta ha proseguito il suo sfogo tirando in ballo anche Lorenzo Spolverato, che sicuramente rappresenta la figura più controversa dell’ultima edizione del GF: “Penso sia giusto esprimere la propria opinione, ma è importante farlo senza esagerare. Spesso dalla televisione possiamo formare un’idea che, pur non essendo completamente sbagliata, rischia di essere distorta. Ieri ho avuto il piacere di conoscere alcuni concorrenti, tra cui anche i genitori di Lorenzo e posso dirvi che sono persone davvero meravigliose. E per quanto alcuni atteggiamenti possano non essere condivisi, posso assicurarvi che leggere quei commenti fa male. Così come ad alcuni che hanno fatto parte del programma”.

L’ex gieffina ha concluso: “Pertanto, riflettiamo prima di giudicare. Mettiamoci nei panni degli altri, cercando di capire senza condannare. E vi parla una persona che in primis ha sbagliato sia a farlo che a riceverlo”.