Pochi istanti dopo la proclamazione come vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. La cantante ha parlato di come è cambiato il suo modo di comportarsi dopo aver abbandonato la Casa in seguito al “Bollitore-gate” che l’ha visto coinvolta con Helena Prestes.

“Quando sono rientrata in me non c’era più la rabbia. Non ce l’avevo più con Helena, avevo fatto pace con Luca… ed è normale che una persona rientri in sé e continui a godersi questa esperienza, non vedo nulla di strano in quello che mi è successo. Il mio è stato un percorso abbastanza normale, in cui si litiga, si discute: siamo dentro una bolla, non va sempre tutto bene, nessuno può capire finché non lo vive.

Poi, ha parlato della sua vittoria e di chi si è complimentato con lei: “Penso di avere un pregio, questo me lo voglio dire da sola. Io non penso mai alla vittoria, non sono competitiva, sono sempre regali. Questo è un regalo e penso che questo sia un modo bello di vivere sensazioni così grandi: non ti aspetti mai una cosa così, ma se ti arriva è una sorpresa incredibile. Ecco, io adesso non ci sto capendo nulla. Sono frastornata. Chi mi ha fatto i complimenti? Tutti, ma proprio tutti. Gliglio, Javier, Helena, Mariavittoria, Pamela, Luca…".

E a proposito del sentimento che l’ha sin da subito legata a Luca Calvani, Jessica Morlacchi ha raccontato cosa c’è stato tra loro: “Eh, beh, Luca è stata una passione molto forte. Sicuramente siamo stati insieme in un’altra vita, io a queste cose ci credo. Penso che è impossibile non perdonare una persona per la quale, poi, senti un sentimento così forte, penso che lui sia felice per me. Tra di noi cosa c’è stato? C’è stato qualcosa che solo noi sappiamo, un guardarsi, un esserci l’uno per l’altra, una cosa tutta nostra che non ha nulla a che vedere col sesso, qualcosa che era già scritto”.

E ancora: “Cosa voglio fare adesso? Voglio riprendere a cantare. Io mi ero dovuta fermare, purtroppo, per quello che mi è successo… Per la depressione, per gli attacchi di panico. La vita è una e io adesso ho questa opportunità gigantesca, ho avuto tanta visibilità. Quindi ora bisogna cantare veramente senza paura, con tanto coraggio, con qualche annetto in più che mi dà quella consapevolezza che prima non avevo e sono tanto felice di aver trovato”.

E a proposito dell’amore: “Intanto non è facile starmi vicino. Sono single perché chi mi sopporta? Penso però che ci sia da qualche parte una persona che ha voglia di prendersi cura di me e di cui io avrò cura. Sono pronta ad amare, sono anche pronta ad essere amata”.

Infine, Jessica, ha svelato un particolare aneddoto che riguarda Alfonso Signorini: “Per me è stata un’esperienza molto faticosa, però ne è valsa la pena, lo rifarei mille volte, è stato un viaggio incredibile nei sentimenti, nelle emozioni. E Alfonso in questo viaggio interiore è stato Virgilio. Io avevo paura di lui, avevo paura di non essergli simpatica e invece l’ho sentito vicino. Mi ha detto: ‘Jessica coraggio, forza, devi credere un po’ più in te stessa, perché te lo meriti’. Sì, l’ho sentito sincero e dalla mia parte. E poi c’erano Cesara che mi ha cresciuta con il Tg e Beatrice che guardavamo con mamma in tv, la dolcezza di Rebecca… E tutto, tutto il programma, gli autori, il reparto costumi, i tecnici, una macchina pazzesca. Un programma così non lo avevo mai visto. E l’ho vinto, ma si rende conto? Vi rendete conto? E adesso non mollo mai più, adesso mi devono sparà”.