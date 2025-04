Arrivano ulteriori conferme circa la presunta frequentazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia.

Durante questi lunghi sei mesi di Grande Fratello, in tanti hanno sperato che scoccasse la scintilla tra i due concorrenti. Tuttavia, tra l’attore spagnolo e la sorella di Loredana c’è stata non solo una grande intesa mentale, ma anche un’attrazione reciproca, anche se i due, almeno fino ad ora, non sono mai andati oltre ad una semplice amicizia. Ma le cose starebbero cambiando.

Nei giorni scorsi, prima della finale del GF, Iago e Amanda, infatti, sono stati “pizzicati” insieme, e questa volta con loro c’era anche Stefania Orlando, che in un video pubblicato sui social si è lasciata sfuggire qualcosa. La conduttrice ha infatti condiviso una storia su Instagram nella quale si vedono Garcia e la Lecciso, e ha aggiunto il seguente commento: “Vi amo, amatevi”.

Inoltre, nelle scorse ore Stefania ha fatto chiarezza in merito al suo rapporto con Iago e Amanda, e sui social, a chi gli chiedeva se sapesse dell’interesse che la Lecciso prova per l’attore spagnolo ha risposto lasciando intendere che tra i due ci sia del tenero: “Lo so e sono molto felice per loro”.

Ieri sera, i due ex gieffini sono stati avvistati a cena insieme in un locale del quartiere Parioli di Roma, e con loro c’era anche Alessandro Cecchi Paone. Al riguardo è arrivata anche una segnalazione a Deianira Marzano: “Deia erano a cena insieme Iago e Amanda, lui le teneva la mano e si davano bacetti, erano molto teneri”.