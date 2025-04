Jessica Morlacchi ha vinto – a sorpresa – la diciottesima edizione del Grande Fratello. Intervistata da Fanpage.it, la cantante ha ripercorso i momenti più significativi vissuti tra le mura della Casa più spiata d’Italia, partendo dal famoso “bollitore-gate” che l’ha vista protagonista con Helena Prestes.

"È stato un momento molto difficile quello fra me ed Helena. Io ero veramente satura, eravamo arrivate al limite, purtroppo anche per via della mia situazione con Luca Calvani, quindi abbiamo toccato il fondo. Però io guardo sempre il lato positivo delle cose, forse ci è servito per capire: ok, più giù di così non possiamo andare, adesso, se c’è qualcosa di vero tra di noi, quel rapporto bello che avevamo all’inizio io ed Helena, se c’è qualcosa di vero ora lo capiremo. E così è stato, perché poi i giorni sono passati, ci siamo calmate, ci siamo ritrovate ed è nato un rapporto meraviglioso. Io, ad esempio, ho sentito Helena più volte perché ci manchiamo, la verità è questa”.

In merito alla fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Jessica ha detto: “Penso che purtroppo sarebbe finita comunque, ma non credevo finisse così. Mi ha preso un colpo quando ho visto Shaila entrare durante la finale e fare quel discorso. Non la riconoscevo, però è una ragazza molto intelligente, sicuramente avrà avuto i suoi motivi. Spero di sentirla, di poter parlare di questa cosa perché comunque io questo amore l’ho visto nascere. Si sono amati tantissimo nella casa e Shaila ha avuto una pazienza incredibile con Lorenzo. Io spesso ho cercato di far ragionare Lorenzo, di fermare tutti i suoi scatti, i suoi pensieri, però non c’è stato verso. Lorenzo gli voglio bene, però è molto particolare. Evidentemente Shaila ha capito che forse con un carattere così non poteva andare avanti”.