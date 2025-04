La diciottesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio, così come la burrascosa storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Gli ormai ex Shailenzo hanno preso strade differenti: da una parte c’è l’ex velina, che ha ribadito di aver preso in totale autonomia la decisione di lasciare il fidanzato, dall’altra c’è il modello milanese, che sembra aver voltato già pagina. Ieri sera, infatti, Lorenzo ha festeggiato la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, andando a cena con gli amici Stefano Tediosi, Federica Petagna e Michael Castorino.

Da quando il Grande Fratello è terminato, Lorenzo Spolverato pubblica storie su storie in cui ringrazia i suoi fan, dice loro che vuole incontrarli a uno a uno e, poi, che la sua energia è sempre a mille. Nei video postati ieri su Instagram, l'ex gieffino ha spiegato: “Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per tutto l'affetto e il supporto, io mi sto riprendendo ma, intanto, ho una sorpresa per voi”. Lorenzo ha quindi inquadrato il gruppo di amici dietro di lui: Stefano, Federica e Michael, suoi ex coinquilini. I quattro hanno intonato “Ragazzo Fortunato” di Jovanotti, poi hanno brindato insieme davanti a una pizza.

Sicuramente, il post GF di Lorenzo, almeno all’apparenza, è diverso da quello che sta vivendo Shaila. La ballerina napoletana, rispondendo ad un messaggio dell’ex vippone Daniele Dal Moro, ha sottolineato che la decisione di lasciare Spolverato è stata esclusivamente sua, e che non è stata “plagiata” da famiglia, amici e agenzia: “Ciao Daniele, io non ho mai parlato con nessuno. Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità - ha risposto Shaila -. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come vadano e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione. Ciao e buona giornata. Puoi riportare il mio messaggio, grazie".

Per il momento, invece, Lorenzo non ha proferito parola dopo la decisione di Shaila di chiudere la loro relazione.