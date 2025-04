Continua a tenere banco la fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Durante la finale del Grande Fratello, l’ex velina è entrata nella Casa e ha scaricato in diretta il modello milanese, sottolineando di essere rinsavita e che il loro era un amore tossico.

In questi giorni, tra chiavette usb, presunti ceffoni e teorie del complotto, si è detto e scritto di tutto sulle ragioni che avrebbero indotto la ballerina originaria di Secondigliano a chiudere la relazione con l’ormai ex fidanzato. Molti Shailenzo, fan della coppia, ritengono che Shaila possa essere stata in qualche modo “plagiata” da amici, familiari e persino dall’agenzia che ne cura gli interessi. Al riguardo, Deianira Marzano ha detto di aver avuto modo di parlare proprio con chi rappresenta l’ex velina, il quale ha tenuto a fare una precisazione: “Mi sono confrontata con l’agenzia di Shaila e ci tengo a precisare che in merito ad alcune voci circolare online, ci teniamo a chiarire che l’agenzia che rappresenta Shaila non è mai intervenuta, né pubblicamente né privatamente, nelle sue vicende personali o sentimentali. L’agenzia si è sempre limitata a gestire gli aspetti lavorativi e professionali, nel pieno rispetto della privacy e dell’autonomia della persona. Qualsiasi altra interpretazione è da considerarsi totalmente infondata”.

Anche Cosimo Gatta, papà di Shaila, ha spiegato che la decisione di lasciare Lorenzo, e di farlo durante la finale, sono state esclusivamente della figlia: "Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico. Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio”.