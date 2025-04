Nonostante la diciottesima edizione del Grande Fratello sia andata in archivio da poco meno di una settimana, già si parla della prossima edizione e, in particolare, di chi sarà alla conduzione e anche dei possibili nuovi opinionisti. Mai nessuno ha mantenuto la poltrona per più di due anni, e dunque è lecito ipotizzare che questo accadrà anche per Cesara Buonamici. Per quanto riguarda Beatrice Luzzi, non è scontato che resti, visto anche il recente attacco a conduttore ed autori.

Chi potrebbero quindi essere le nuove opinioniste? Jessica Morlacchi a Superguida Tv ha ammesso che le piacerebbe molto commentare le gesta dei concorrenti: “Dopo aver fatto la gieffina devo dire che mi piacerebbe molto questa nuova possibilità, sarebbe stupendo. Chissà magari Alfonso mi inviterà, non lo so ma sarebbe davvero divertente anche perché quando lo vivi in prima persona poi è anche più facile entrare nelle dinamiche".

Nuove opinioniste del GF, in lizza anche Stefania Orlando

Secondo il portale Il Sussidiario, al posto di Beatrice e Cesara potrebbe esserci una delle protagoniste dell’ultimo GF, Stefania Orlando: “Da quello che apprendiamo Stefania Orlando potrebbe seguire la stessa strada di Beatrice Luzzi. Dopo essere stata una protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello, Stefania Orlando ha deciso di ripetere l’esperienza accettando di entrare in corsa nell’ultima edizione del reality vinta da Jessica Morlacchi. Nell’esperienza bis del Grande Fratello, Stefania Orlando ha confermato di essere una persona schietta, diretta e senza peli sulla lingua. Sin dalle prime settimane nella casa del Grande Fratello, oltre ad esporsi sulle varie dinamiche della casa, la Orlando si è anche scontrata sia con i concorrenti che con Beatrice Luzzi“.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha confermato questa indiscrezione: “Non si sa ancora se a settembre ci sarà lo stesso conduttore, ma qualora ci sarà, metterà come opinionista Stefania Orlando. Vi do questa esclusiva con largo anticipo”.