Lucrezia Hailè Selassiè è stata condannata ad un anno e otto mesi per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo le parole della sedicente principessa di origini etiopi, nelle scorse ore, nel corso del programma Storie Italiane, è intervenuto il legale del nuotatore. L’avvocato Francesco Laurito ha parlato dello stato d’animo di Manuel dopo la sentenza: “Al momento non se la sente di parlare. Usciamo da un tribunale penale e in certe situazioni non c’è nulla da festeggiare. È molto giù, molto provato emotivamente, non vogliamo ampliare questa sfera emotiva negativa, ora vogliamo fargli riprendere la sua vita, ma oggi forse si mette fine a un trascorso.

Speriamo che non dilaghi in altri procedimenti. Vogliamo chiudere tutto il prima possibile e ricominciare da dove lo avevamo lasciato. L’emotività in questa vicenda è molta. Manuel deve riprendersi e io ora voglio solo proteggere lui, anche per come sta. Oggi non ha vinto nessuno. Spero che tutto vada nel dimenticatoio, che si ricominci a vivere”.

Nella giornata di ieri, invece, sono arrivate le parole del legale di Lulù: “È delusa, ha ragione di esserlo, abbiamo dimostrato che in alcun modo si poteva condannare la Selassié. Abbiamo portato le prove del fatto che i due effettivamente erano fidanzati, o quantomeno la Selassié poteva legittimamente pensare che lo fossero”.