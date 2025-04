E’ passata una settimana dalla finale della diciottesima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Zeudi D Palma e Chiara Cainelli, che si sono piazzate rispettivamente al quinto e al terzo posto, hanno sempre mantenuto un legame solido all’interno della Casa nonostante gli screzi dovuto ad un presunto bacio tra la Miss Italia e Alfonso D’Apice, attuale fidanzato dell’ex concorrente trentina. Nelle ultime ore, con una foto pubblicata sui social, le due ex gieffine hanno ironizzato sui loro vecchi “dissapori”.

Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono incontrate a una settimana dalla fine del GF, e l'hanno fatto a Napoli. Su Instagram, la Miss Italia ha condiviso alcuni momenti insieme all'amica e al suo fidanzato Alfonso, ironizzando sul fatto che si fosse trovata a fare la terza incomoda: “Finalmente insieme, già sto facendo la candela perché loro ormai sono inseparabili, li amo troppo e vi assicuro che questo bacio con Alfonso non c'è stato, sono innamorata di tutti e due, sono degli amici veri”.

Il riferimento è ovviamente al presunto bacio tra lei e l’ex gieffino napoletano, di cui lei stessa aveva parlato a Helena Prestes. Successivamente, però, aveva ritrattato, affermando che ci sarebbe stato solo un bacio a stampo quando lui non faceva ancora coppia con Chiara.

Poco prima della finale, D'Apice era intervenuto su Instagram per esprimere il suo pensiero sul rapporto tra Chiara e Zeudi, ritenuto falso da alcuni concorrenti. L'ex volto di Temptation Island aveva spezzato una lancia a favore della Di Palma, che in realtà conosceva già da prima di entrare nella Casa: “Spero che Chiara capisca che l'unica vera amicizia, senza interessi e secondi fini, che esiste in quella casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla casa si renderà conto di tante cose”.