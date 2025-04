Nonostante la storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sia ormai giunta ai titoli di coda (l’ex velina da deciso di lasciare l’ormai ex fidanzato durante la finale del Grande Fratello), alcuni fan della coppia non si sono ancora rassegnati alla fine della storia d’amore tra i due ex gieffini.

Nelle ultime ore, infatti, è diventata virale su X una foto di Shaila e Lorenzo che si baciano all’interno di una gelateria. “Volevo informare che abbiamo visto Shaila e Lorenzo in gelateria”, si legge nel commento. Tuttavia, già ad una prima occhiata, si capisce chiaramente che si tratta di un fotomontaggio. Insomma, gli Shailenzo non vogliono proprio farsene una ragione anche se dovrebbero, visto che la ballerina napoletana, in una recente intervista al settimanale Chi, non ha aperto nessun spiraglio circa un ritorno di fiamma con Spolverato.

Shaila Gatta, le parole su Lorenzo Spolverato

“Se si è rifatto vivo o se ci siamo risentiti dopo il Grande Fratello? No, assolutamente no. È sparito del tutto. Non l’ho mai più contattato né lui ha cercato me. Se ci sono rimasta male? Affatto. Anzi, questa cosa rafforza la mia convinzione: il suo era un sentimento tossico, egoista. A un certo punto mi sono illusa che, amandolo, potessi in qualche modo aiutarlo a migliorare, ma la verità è che certe persone non cambieranno mai”.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Dal canto suo, Lorenzo ha detto di volersi prendere del tempo per sé stesso prima di raccontare la sua versione dei fatti: “A una settimana dall’uscita della casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia ed affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo ne segreto. I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione. Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce”.

L’ex gieffino ha poi aggiunto: “Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre fatto e dimostrato. Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata”.