A distanza di poco più di una settimana dalla condanna ad un anno e otto mesi per per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, Lulù Selassie ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti prima nel podcast di Gabriele Parpiglia, e poi in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it (clicca QUI per leggerla).

Ma a rompere il silenzio non è stata solo Lulù, ma anche le sue sorelle Clarissa e Jessica Selassiè, anche loro ospiti del podcast di Gabriele Parpiglia.

“Se Manuel ha mentito? Su tante cose sì, se non su tutto, purtroppo per noi. L’unica cosa, che mi dispiace tanto, io penso che lui non si sia reso conto di quello che ha fatto secondo me. Per come lo conosco voglio ancora pensare che lui sia quella persona che io ho conosciuto. L’unica cosa sulla quale non ha mentito è quando ha detto che anche lui sapeva che Lulù non era in grado di fargli del male. Questa è l’unica verità che è mai stata detta dall’altra parte”, ha dichiarato Clarissa.

“Tutto quello che Lulù ha fatto, e anche i suoi comportamenti nei confronti dell’altra persona sono stati a fin di bene e mai con l’intenzione di ferirlo o di causargli dell’ansia o dello stress, o del causargli del male fisico, anche perché tutte le volte che ci incontravamo in gruppo con il suo ex, lui è sempre stato serene, tranquillo, cordiale e pacifico”, ha invece detto Jessica.