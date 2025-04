Dopo settimane di silenzio, Lorenzo Spolverato ha deciso di parlare della decisione di Shaila Gatta di lasciarlo in diretta durante la finale del Grande Fratello dello scorso 31 marzo. Il modello milanese, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi (clicca QUI per leggerla) ha detto di essere ancora innamorato dell’ex fidanzata (che invece, almeno per il momento, ha dichiarato di non voler avere più nulla a che fare con lui), rivelando di averla provata a contattare diverse volte, ma che lei lo ha sempre ignorato. Lorenzo le ha anche lanciato un appello, chiedendole di avere un confronto.

Ma non solo. L’ex gieffino è stato incalzato da Azzurra Della Penna circa i suoi comportamenti troppo spesso sopra le righe tenuti all’interno della Casa. In particolare, la giornalista è tornata sull’episodio relativo al saluto romano fatto da Spolverato. “Le giuro che nella mia testa, in quel momento lì, c’era tutto tranne che il pensiero che poi è stato fatto intorno a quel gesto”.

Lorenzo è stato più volte rimproverato da Alfonso Signorini, e al riguardo ha dichiarato: “Vero anche questo, ma non sempre si è pronti, vivere dentro a una Casa per così tanto tempo, vivere un amore non accettato da tutti, c’è un contesto che ti porta a eccedere. Ho chiesto scusa sempre anche se qualche volta le scuse stanno a zero. Ma non ho mai voluto fare del male a nessuno, figuriamoci a Shaila. Ero stanco? Certo, ma non sono cattivo, so chi sono”.