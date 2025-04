A distanza di diverse settimane dalla finale del Grande Fratello, durante la quale ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha tenuto il punto, chiudendo ad un possibile ritorno di fiamma con l’ormai ex fidanzato. Durante una conversazione telefonica durata circa quattro ore, la ballerina napoletana ha detto che non esistono i presupposti per tornare insieme al modello milanese: “Cosa ci siamo detti in questa chiamata? È stato un bel dialogo, ci siamo detti tutto, abbiamo ripercorso tante cose e ci siamo perdonati. Ci siamo detti le cose che non vanno, abbiamo fatto le scuse dovute dove dovevano esserci. Abbiamo chiarito e questo era l’importante. Abbiamo riconosciuto sbagli e tante situazioni accadute in quei mesi di relazione. Tutti e due abbiamo convenuto che non è stato trovato un punto di incontro. Spero che mi seguirete per la persona che sono e non solo per la storia che ho avuto. Ora sono single, però mi auguro che mi stimiate a parte la persona che sceglierò di avere al mio fianco, chiunque essa sarà. Quando non lo so, al momento non sono fidanzata. A parte questo ho tanto su cui lavorare, nessuno è perfetto e dobbiamo tutti imparare e crescere”.

Nonostante sia Shaila che Lorenzo abbiano messo entrambi una pietra sopra alla loro relazione e abbiano ormai voltato pagina, i loro fan faticano a rassegnarsi alla rottura. Secondo qualcuno, l’intromissione nelle loro vicende personali di un ex gieffino starebbe pregiudicando un possibile riavvicinamento. Le accuse degli Shailenzo sono rivolte in particolare a Michael Castorino che, da quando Spolverato è uscito dalla Casa, ha trascorso moltissimo tempo in compagnia del modello milanese. Al riguardo, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano: "Con tutto il rispetto che ho per Lorenzo, la deve finire con video e giustificazioni, ancora non ha capito che il GF è finito da un mese. Purtroppo, un'altra loro rovina è stata il contorno. Non ci è bastata la migliore amica di Shaila, ora abbiamo Michael Castorino, ex concorrente sempre incollato a Lorenzo. Si è messo pure a chattare con i fan mettendosi in mezzo per 5 minuti di visibilità. A Shaila non piacciono le cose eclatanti, si doveva fare in privato, e Castorino non si doveva mettere in mezzo. Lo fa solo per hype!".