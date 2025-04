Dopo oltre tre settimane di nulla assoluto, finalmente nella Casa di The Couple tra i concorrenti sono iniziati a volare stracci. In meno di 24 ore, infatti, hanno litigato sia Brigitta e Benedicta Boccoli che Laura Maddaloni e Giorgia Villa. Queste ultime hanno avuto un’accesa discussione, e Manila Nazzaro si è intromessa nel tentativo di fare da paciere.

La lite tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa

La Maddaloni e la Villa, proprio come le altre coppie, sono andate nella White Room per sostenere l’ennesima sfida, un gioco molto simile a Memory. Una volta uscite, la judokaha detto: “Però non era così facile”. Giorgia è subito sbottata, ed ha sbattuto la mano sul piano cottura della cucina: “Devi stare zitta! Ci tolgono i punti, stai zitta. Ce l’hanno appena detto, non dobbiamo dire nulla”. Laura ha cercato di spiegarsi: “Io parlavo solo delle foto, le tavolette dei colori. Sto parlando di un’altra cosa, non dico nulla”. La Villa, però, non ha fatto finire la frase alla partner: “Ma lo vedi che continui? Stai già dicendo cose in più. Ci hanno detto che non possiamo parlare delle prove”.

A quel punto la Maddaloni è sbottata: “Ma ti devi fare una bella camomilla e non un caffè! Ma secondo te io posso dire la prova? Lo so che non possiamo. Questa si è arrabbiata perché non vince le prove. Ma non è che se vinci le medaglie olimpiche, poi vinci queste prove".

La ginnasta ha continuato a punzecchiare la compagna, poi si è alzata ed è andata via: “Se ti sei svegliata storta stamattina non te la devi prendere con me. La camomilla oggi prenditela tu perché io non ne ho bisogno. Tu pensala come vuoi e io come voglio. Ma non ho capito. Devo pensarla per forza come te, io sono stanca“.