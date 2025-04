Nonostante i presupposti non fossero dei migliori (lei era interessata a Lorenzo Spolverato e lui a Shaila Gatta), con il passare del tempo Helena Prestes e Javier Martinez hanno capito di essere fatti l’una per l’altro. Archiviata l’esperienza al Grande Fratello, la relazione tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino prosegue a gonfie vele, e a circa un mese di distanza dalla finale del GF, lui ha rivelato sulle pagine del settimanale Chi di voler costruire una famiglia con lei.

“Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma… ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco. Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.

In un’intervista rilasciata sempre a Chi Magazine, Helena ha dichiarato che vorrebbe diventare madre: “Sapevo che era lui quello giusto. Io l’ho sentito da subito anche in Casa, ora di più. Quando è la persona giusta, lo sai. Sogno una famiglia. Io sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina, sì, una cavallina, come dico io, una bella cavallina. Dove mi vedo tra dieci anni? Con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme”.