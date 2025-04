Stefania Orlando sta frequentando una nuova persona. E’ stata lei stessa a confessarlo nel corso di un’ospitata a La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di non essere più single: “No, no, non sono single. Ho una frequentazione, lavori in corso. Sono molto felice di aver incontrato questa persona, stiamo vedendo un po’ come va. Voglio andare con i piedi di piombo. Non voglio illudermi, non voglio illudere. Però è una fase della mia vita in cui sono molto felice”.

Stefania ha poi svelato di aver temuto che in passato gli uomini si avvicinassero a lei per visibilità: “Se ho mai pensato che qualcuno mi volesse corteggiare perché nota? Guarda ogni tanto ti viene da pensare a questa cosa, però credo che noi siamo poi frutto di quello che siamo tutto insieme. Il nostro involucro, la nostra essenza, la nostra personalità e anche il nostro lavoro. Pensi che come ci si possa avvicinare a una persona che fa il notaio o che fa il benzinaio o qualsiasi altro mestiere, io credo che tu ti avvicini per tutta la totalità della cosa. Non te ne accorgi se una persona sta vicino a te per avere visibilità. Ci vuole del tempo. Ci vuole un po’ di tempo per capire chi hai accanto anche perché all’inizio abbiamo questi ormoni, il love bombing…”.

Il nuovo amore della Orlando non è una persona famosa: “No, quest’uomo non è famoso. Abbiamo un’età per cui dobbiamo avere delle certezze, però non è mai troppo tardi per tornare a crederci, non è mai troppo tardi per tornare adolescenti perché poi quando ti innamori si torna un po’ adolescenti. A questa età c’è anche la consapevolezza giusta per capire che una persona accanto a te deve essere quel valore aggiunto e non la metà. Noi siamo persone complete, con il nostro lavoro, la nostra indipendenza. Facciamo parte delle donne indipendenti che non si devono sistemare con un uomo”.