Nella giornata di ieri, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, sono tornati al centro del gossip. Stando ad alcune voci, poi confermate dalla madre di lei, i due ex gieffini starebbero vivendo un momento di crisi dovuto alla vicinanza tra l’ex tentatrice e Lorenzo Spolverato. Tuttavia, nel confermare il momento difficile con il fidanzato, ha spiegato che non c’entrano in alcun modo terze persone (clicca QUI per l'articolo).

Alessandro Rosica, invece, è stato decisamente più tranchant su quanto sta accadendo tra la coppia: “Greta ha lasciato Sergio”. Ma non solo. L’esperto di gossip ha confermato le voci di un riavvicinamento tra la Rossetti e Perla Vatiero, ex “rivali” in amore. Le due influencer avrebbero anche trascorso una giornata insieme. Ma perché le due ex gieffine, che dopo aver superato le tensioni dovute a Mirko Brunetti erano diventate amiche, avevano litigato? Lo scorso settembre, una reunion di alcuni ex gieffini della diciassettesima edizione del Grande Fratello, avvenuta in occasione della festa di compleanno dello chef Federico Fusca, aveva scatenato un vero e proprio terremoto. Dopo le voci di una chiacchierata “segreta” tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, Perla Vatiero si era resa protagonista di un gesto eclatante, smettendo di seguire su Instagram l’ex fidanzato e l’ex tentatrice.

Stando a quanto rivelato all’epoca da Alessandro Rosica, la decisione dell’influencer campana sarebbe dovuta al fatto che Mirko e Greta si sarebbero parlati di nascosto. Gli amici della Vatiero avrebbero “fatto la spia” e le avrebbero riportato tutto. “Da qui Perla ha tolto il follow ad entrambi”, aveva scritto l’esperto di gossip.

Pochi giorni dopo, Perla spiegò le ragioni che l’hanno portata ad unfolloware l’ex fidanzato e la Rossetti, confermando che il motivo era legato al fatto che Brunetti avesse incontrato l'ex tentatrice: “Il mio è stato un gesto dettato dalla rabbia, non lo so… Ho reagito così perché è stata una cosa che non mi aspettavo che lui facesse, avendo cose passate… Non me l’aspettavo, ci sono rimasta male quando sono venuta a conoscenza di determinate cose e io ho preferito levare il segui per avere un certo distacco, perché non è così facile come sembra”.