A Playa Uva, dove si trova l’accampamento dei Giovani de L’Isola dei Famosi, si respira un’aria di fortissima tensione. Durante il sesto giorno, c’è infatti stata una lite furibonda tra Spadino, Lorenzo Tano, Teresanna Pugliese, Leonardo Brum e Angelo Famao. Ad innescare la miccia è stato il figlio di Rocco Siffredi, che ha riferito a Leonardo e al cantante neomelodico che Spadino aveva parlato male di loro. I due sono quindi andati da quest’ultimo per un confronto.

“Se avete un problema parlate in faccia, è una forma di rispetto”, ha detto Angelo ai compagni d’avventura. Più diretto Brum: “Spadino, sto parlando con te. Tu, se sei un uomo, dovevi venire da me e parlarmi in faccia. Non sei un uomo, sei un ragazzino. Sei un falso! Testa di ca**o!”. Spadino è rimasto spiazzato, e Teresanna ha provato a difendere l’amico, attaccando direttamente Leonardo: “Tu sei molto furbo! Ti stai facendo la vacanza! Ti sei ritirato, sei andato a riposarti, poi sei tornato! Io sono rimasta qui tutto il tempo, chi è in vacanza fra i due? Sei tu quello in vacanza! Sei molto furbo!”.

In seguito, parlando con Carly Tommasini, Teresanna Pugliese si è anche lamentata del comportamento di Lorenzo, colpevole – secondo lei - di aver causato tutto: “Lorenzo è andato a dire ad Angelo e Leonardo che noi sparliamo di loro. Quanta cattiveria, quante dinamiche subdole deve mettere in atto?”.

Nel frattempo, anche Spadino si è sfogato con Nunzio Stancampiano, puntando il dito contro Lorenzo: “Qua nessuno ha insultato nessuno. Perché è andato a dirgli che stavamo sparlando, se non era neanche vero? Non è coerente”.