Circa un mese fa, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto di un bacio tra Tommaso Zorzi e un ragazzo misterioso. Il noto magazine ha parlato di “nuovo fidanzato” dell’ex vippone, ma il flirt con l’uomo in questione sembra sia durato poco.

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha svelato il presunto motivo della rottura: “Questo amore è durato giusto il tempo di una cover. L’influencer e scrittore è stato paparazzato in centro a Milano mentre baciava un bel ragazzone. Però dopo che gli scatti sono circolati, il vero compagno di questo ragazzo ha scritto a Zorzi dicendogli “quello è il mio fidanzato”. Posso dirvi che chi ha contattato l’influencer è un personaggio molto famoso nel mondo della moda. Di chi si tratta? Ah saperlo…”. Il retroscena svelato da Dandolo potrebbe avere fondamento, visto che in un’intervista rilasciata a Fanpage, Tommaso ha raccontato una versione molto simile. Un uomo, infatti, l’avrebbe chiamato per avvisarlo che “il tipo con cui esci sta con me”.

Il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha poi dichiarato di non ritenersi affatto fortunato in amore: “Se la sfortuna in amore mi perseguita? Non lo credo, i fatti lo dimostrano. Mi succedono cose curiose e strane. Tipo? Per esempio mi è capitato di stare tanto tempo con una persona e poi ricevere una telefonata in cui mi viene detto “il ragazzo con cui stai è il mio fidanzato da un anno”. Non vado a cercarmele, mi capitano costantemente situazioni in cui poi, tipo il gioco dell’oca, mi ritrovo alla casella uno e devo ricominciare tutto da capo. È un periodo in cui odio profondamente gli uomini e cerco di proteggermi il più possibile. Appena noto un segnale che può portare la mia relazione a essere tossica, scappo”.

La giornalista ha poi chiesto a Tommaso: “Di recente però sei stato paparazzato con A.C, che è stato descritto come il tuo nuovo fidanzato”. Zorzi ha spiegato: “È un ragazzo che non fa parte di questo ambiente e avrebbe preferito che la cosa non fosse mai uscita. Non vengo quasi mai paparazzato, ma per il semplice fatto che non chiamo io i paparazzi, purtroppo capita ed è una cosa che devo tenere in conto. Mi dispiace perché mi crea sempre dei problemi nella relazione. Perché il tipo di ragazzo che cerco non vuole la fama e fa un lavoro lontano dai riflettori. Quindi tutte le volte che succede c’è un piccolo terremoto nella mia vita, perché con me ho persone che detestano queste situazioni. Se sono single? Al momento ho il mio libro in uscita e sto benissimo”.