Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale di Amici 24, al termine della quale è stata decretata la vittoria del ballerino Daniele Doria (clicca QUI per le percentuali del televoto). Per quanto riguarda gli ascolti, la finalissima del talent show di Maria De Filippi ha ottenuto 3.786.000 spettatori con uno share del 26,9%. La finale dello scorso anno, che ha visto trionfare Sarah Toscano, aveva invece totalizzato il 31,8% di share, pari a 4.484.000 spettatori.

Di seguito i dati Auditel della serata di ieri, domenica 18 maggio 2025 pubblicati da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, domenica 18 maggio 2025, su Rai1 Speciale Porta a Porta ha interessato 1.300.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Canale5 la finale di Amici vinta da Daniele Doria ha conquistato 3.786.000 spettatori con uno share del 26.9%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 674.000 spettatori (3.6%) e N.C.I.S. Origins 682.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 La mummia incolla davanti al video 787.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.140.000 – 6.2%), Report segna 1.097.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 587.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Mala – Banditi a Milano raggiunge 203.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 L’uomo sul treno ottiene 245.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove l’ultima puntata in stagione di Che Tempo Che Fa raduna 1.036.000 spettatori con il 5.9% nella presentazione, 1.694.000 spettatori con il 9.3% nella prima parte e 699.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 245.000 e il 6.3%).