Emergono nuovi dettagli in merito alla fine della relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. E’ bene chiarire che nessuno dei due ex concorrenti del Grande Fratello ha ufficializzato la rottura, ma a farlo è stata la madre dell’ex tentatrice, Marcella Bonifacio, durante una live su TikTok. A ciò si aggiungono le dichiarazioni del fratello della Rossetti, Josh, che ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, ha svelato retroscena finora inediti.

“Non è un momento di crisi – ha spiegato Josh -, magari è uno di quei picchi verso il basso delle relazioni. Si sa che le relazioni sono un elastico, come una fisarmonica. Si aprono, si chiudono, il fuoco si accende, si spegne. Una relazione è fatta di queste cose, magari è un semplice momento dove la fiamma è piccolina, ha bisogno di essere alimentata. Capita, comunque siano umani, succede questa cosa nella vita, nelle relazioni di ognuno di noi".

Poi Josh ha anche aggiunto un dettaglio su Greta: “Greta sta bene, l’ho sentita anche prima, sta assolutamente bene. Questa cosa non l’abbiamo affrontata parlandone, diciamo che se fosse successo qualcosa sarebbe stata la prima a parlarmene. È mia madre che lancia le bombe? Ma a lei piace, lei prende per i fondelli un po’ il pubblico. Le piace lanciare le bombe, fare questi sketch qua”.

"La vita è così, le relazioni sono così", ha poi concluso Josh Rossetti parlando di Greta e Sergio. “Se si era trasferito? No, su e giù, su e giù. Sì, vivevano nella maniera in cui si vive una coppia a distanza. Ognuno ha i propri impegni lavorativi…Perché non sono andati a convivere dopo un anno? Queste sono cose loro. Sì a me lui è simpatico, io e lui facciamo musica insieme, lavoriamo insieme musicalmente parlando. Abbiamo lanciato tre singoli. C’è un’amicizia fra di noi, assolutamente”.