Nel 2020 c’è stato uno scontro a distanza tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Tutto ha avuto inizio quando l’attuale prof di Amici ha lasciato la conduzione de La Vita in Diretta e ha pubblicato una lettera in cui ha dato del maschilista al collega.

A distanza di cinque anni dall’accaduto, Alberto Matano è tornato a respingere le accuse di Lorella Cuccarini nel corso un’intervista rilasciata domenica pomeriggio al Festival della Tv. Il giornalista ha raccontato di non aver più incrociato la collega, ma poi si è corretto. I due, infatti, si sono rivisti qualche mese fa ad Amici, e di mezzo c’è stato anche un incontro a distanza quando lei, nel febbraio 2024, è stata intervistata a La Vita in Diretta in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

“Respingo le accuse perché è proprio qualcosa che non mi appartiene. Se mi dispiace quando dicono che sono un maschilista? È stato detto una volta sola ed è proprio una cosa che è fuori dalla realtà. Quindi la vivo come un’ingiustizia perché riguarda proprio la mia persona, il mio carattere, il mio modo di essere e di vivere. E quindi questo lo rifiuto perché è proprio contro la mia storia e il mio modo di essere. Se sento ancora la Cuccarini e l’ho rivista? Non ci incrociamo mai, non è mai più successo. No, ma se dovesse succedere penso che saremmo tranquilli… No, ci siamo visti, ci siamo visti ad Amici, ho detto una cosa non corretta. Ci siamo salutati. Poi sono passati tanti anni, tutto passa. Io ora continuo a fare il mio lavoro”.