Shaila Gatta si è trasformata in una rapper per replicare agli hater che, da quando ha lasciato la Casa del Grande Fratello, continuano ad attaccarla. L’ex velina si è infatti cimentata in una sorta di dissing rap durante una live su TikTok, e ha parlato anche del suo ex fidanzato Lorenzo Spolverato.

“E' passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cosʼhai passato? Puoi non essere dʼaccordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice", ha detto Shaila con una base musical in sottofondo riferendosi presumibilmente a Lorenzo, pur senza citarlo direttamente.

La ballerina napoletana ha poi spiegato che, se prima i commenti cattivi la ferivano, ora non gli dà più importanza: “Se prima ci stavo male ora mi faccio due risate quando leggo le Fake news di gossipari acchiappa like massacrano me di continuo, mi dispiace cucciolini”. E infine ha concluso con una riflessione su sé stessa: "Tutti a repostare la frase più emotiva, sempre pronti a farmi la morale, ho 30 anni di vissuto riprodotti nel mio cuore, il vostro pensiero principale è associarmi solo all’amore. C’è chi pensa che io pensi che cerchi approvazioni dall’esterno, cercano il pelo dentro all’uovo, siete ghiaccio come inverno, non si può piacere a tutti”.