Un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello torna a recitare a Beautiful. Stiamo parlando di Luca Calvani, reduce dall’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ad annunciarlo è stato lo stesso ex gieffino, che in un video pubblicato tra le sue Instagram stories si è mostrato sulla terrazza del Grand Hotel Vesuvio di Napoli, dove è stato allestito un set per girare alcune scene della famosissima e longeva fiction statunitense.

“Sono sulla terrazza del Grand Hotel Vesvuio, ma attenzione, dietro di me sta succedendo qualcosa... Oggi gireremo un paio di scene per Beautiful. Esatto, torno a Beautiful ma con un ruolo diverso”.

Nato a Prato il 7 agosto 1974, Luca Calvani è un attore e conduttore televisivo italiano. Ha studiato recitazione negli Stati Uniti e in Italia, mentre a inizio anni 2000 lavora in alcune produzioni televisive come Distretto di Polizia e in film pluripremiati come Le fate ignoranti. Ha recitato anche in famosissime serie televisive americane come Sex and the City e Beautiful.

Oltre alla carriera da attore, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Uomini e Donne nel 2004 e a L'Isola dei Famosi nel 2006, arrivando a vincere la quarta edizione del reality.