Nel corso della quarta puntata de L’Isola dei Famosi sono finiti al televoto Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. Questa sera, uno di loro tre sarà eliminato, ma ad abbandonare Playa Dos sarà anche un altro naufrago che, dopo un televoto flash, finità sull’Ultima Spiaggia.

Stando ai risultati dei sondaggi, i più votati sono Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, dunque a dover lasciare l’Honduras sarà probabilmente Dino. Una volta sbarcato sull’Ultima Spiaggia, Giarrusso potrà decidere se restare o tornare in Italia.

L'Isola dei Famosi, il recap delle Nomination

“Prima di dare il via, Veronica annuncia che questa sera tutti avranno la possibilità di effettuare la propria scelta. I nuovi arrivati potranno nominare in modo palese ma non potranno essere votati. Avendo vinto la prova Leader, invece, Teresanna è immune.

La prima Naufraga ad effettuare la propria scelta in Zona Nomination è Loredana. La scelta dell’attrice ricade su Chiara in quanto ha notato in lei poca interesse nell’instaurare un rapporto d’amicizia. Paolo, anche questa volta, manda al televoto Patrizia perché certo che sia stanca. Per lo stesso motivo, anche la scelta di Cristina ricade su Patrizia: “Solo perché me lo ha chiesto”.

È il turno di Patrizia la quale, indispettita dal comportamento di Dino durante la suddivisione delle scorte, sceglie di nominare il giornalista. Quest’ultimo penalizza Chiara: “Mi sta simpatica, ma sta sempre con Teresanna. Mi sembra che non si sia inserita nel gruppo”.

A recarsi in Zona Nomination per la prima volta è Omar. Il Naufrago manda al televoto Patrizia in quanto certo che lei voglia andare via. Per lo stesso motivo, anche la scelta di Mirko ricade su Patrizia. Chiara, invece, sceglie di penalizzare Mario, soprattutto visti gli ultimi avvenimenti: “Lui vuole farmi passare in un modo in cui non sono”. Mario ricambia la Nomination a Chiara.

Jasmin pensa che Patrizia sia molto stanca e sceglie di fare il suo nome. Jey nomina Mario: “Nemmeno mi sono seduto e già ha iniziato a punzecchiare”. Infine, anche Alham penalizza Mario: “Lui è un provocatore”.

Anche per Teresanna, nonché la Leader, è giunto il momento di effettuare la propria scelta. Essendoci stato un ex aequo, dovrà scegliere chi tra Chiara e Mario mandare al televoto. La sua decisione ricade su Mario. Successivamente, Teresanna decide di mandare al televoto Dino. Chi sarà eliminato?”.