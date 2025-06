E’ scoppiato un vero e proprio putiferio sui social dopo Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, ha rivelato di aver incontrato in diverse occasioni la modella brasiliana dopo che quest’ultima ha terminato la sua avventura al Grande Fratello. A ciò si aggiunge che nelle scorse ore, il collega Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che il pallavolista argentino non l’avrebbe presa bene, e avrebbe litigato con la fidanzata. Ma non è tutto. Biagio D’Anelli, infatti, ha detto di aver parlato direttamente con Javier, e ha riferito che quest’ultimo avrebbe scoperto qualcosa su Helena e sul suo ex Carlo.

“Siete in molti a chiedermi cosa sta succedendo fra Helena e Javier. Io dico soltanto una cosa. Il Grande Fratello è finito. Non sono più 24 ore su 24 sotto i riflettori, e non va detto tutto nei minimi dettagli quello che realmente sta succedendo perché sono cose loro e saranno loro a dichiarare ciò che è meglio raccontare al pubblico. Dico soltanto una cosa: un ex fidanzato che adesso millanta frequentazioni dopo che Helena era dentro la casa la denigrava dicendole di cotte e di crude, adesso magicamente parla di affetto e di incontri. Mi fa soltanto ridere. Ma vi voglio svelare una cosa che nessuno sa. Lo voglio dire in esclusiva. Ieri sono stato più di 20 minuti al telefono con Javier e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore. Scoprirete il perché. Sarà lui a dirvi i motivi se giustamente deciderà di farlo. Ma io pubblicamente dico è un gran signore per come si sta comportando e quello che ha scoperto”.

Al post di D’Anelli, Javier ha risposto scrivendogli: “Grazie di cuore, Biagio”. Non si è fatta attendere nemmeno la reazione di Carlo: “Chiama pure me a questo punto. Vengo chiamato in causa e quindi mi esprimo al riguardo”.